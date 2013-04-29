В 1-м сезоне сериала «1943» завершается легендарная Сталинградская битва, немцы терпят оглушительное поражение. Но город все еще не может вздохнуть полной грудью, ведь враг не торопится отступать, а, напротив, готовится к реваншу. Советским шпионам становится известно, что фашисты ждут подкрепления из Белоруссии, чтобы предпринять контрнаступление. Разузнать подробности плана должна разведывательная десантная группа, заброшенная на оккупированную территорию. Однако операция проваливается, и в живых из отряда остается только радистка Катя. С ней связываются местные партизаны, готовые помочь ей с заданием.