Russian
1943 2013, season 1

1943 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows 1943 Seasons Season 1

1943 12+
Title Сезон 1
Season premiere 29 April 2013
Production year 2013
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"1943 " season 1 description

В 1-м сезоне сериала «1943» завершается легендарная Сталинградская битва, немцы терпят оглушительное поражение. Но город все еще не может вздохнуть полной грудью, ведь враг не торопится отступать, а, напротив, готовится к реваншу. Советским шпионам становится известно, что фашисты ждут подкрепления из Белоруссии, чтобы предпринять контрнаступление. Разузнать подробности плана должна разведывательная десантная группа, заброшенная на оккупированную территорию. Однако операция проваливается, и в живых из отряда остается только радистка Катя. С ней связываются местные партизаны, готовые помочь ей с заданием.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.9 IMDb
"1943 " season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 April 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 April 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 May 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 May 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 May 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
7 May 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
8 May 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
9 May 2013
Серия 9
Season 1 Episode 9
13 May 2013
Серия 10
Season 1 Episode 10
14 May 2013
Серия 11
Season 1 Episode 11
15 May 2013
Серия 12
Season 1 Episode 12
16 May 2013
Серия 13
Season 1 Episode 13
20 May 2013
Серия 14
Season 1 Episode 14
21 May 2013
Серия 15
Season 1 Episode 15
22 May 2013
Серия 16
Season 1 Episode 16
23 May 2013
TV series release schedule
