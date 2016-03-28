В 1-м сезоне шоу «Дом с террасой: Парни и девушки в городе» люди с совершенно разным жизненным опытом попробуют взаимодействовать между собой и создать доверительные отношения. Несколько человек поселятся в шикарном доме с террасой, где есть все для комфортной жизни. Им предстоит заниматься привычными делами, однако теперь неотъемлемой частью их повседневности станет выстраивание контакта с новыми соседями в неформальной обстановке. Зрителей ждет увлекательный социальный эксперимент и откровения участников о взаимоотношениях, мечтах и жизненных целях.