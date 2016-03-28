Menu
Terrace House: Boys & Girls in the City (2016), season 1

Terrace House: Boys & Girls in the City season 1 poster
Terrace House: Boys & Girls in the City
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 46
Runtime 23 hours 0 minute
"Terrace House: Boys & Girls in the City" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Дом с террасой: Парни и девушки в городе» люди с совершенно разным жизненным опытом попробуют взаимодействовать между собой и создать доверительные отношения. Несколько человек поселятся в шикарном доме с террасой, где есть все для комфортной жизни. Им предстоит заниматься привычными делами, однако теперь неотъемлемой частью их повседневности станет выстраивание контакта с новыми соседями в неформальной обстановке. Зрителей ждет увлекательный социальный эксперимент и откровения участников о взаимоотношениях, мечтах и жизненных целях.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
8 IMDb
Write review
"Terrace House: Boys & Girls in the City" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
New Boys, New Girls, New City
Season 1 Episode 1
28 March 2016
Three Crushes
Season 1 Episode 2
28 March 2016
Dream Police
Season 1 Episode 3
28 March 2016
In Tears Again
Season 1 Episode 4
28 March 2016
Eenie Meenie Miney Mo
Season 1 Episode 5
28 March 2016
All Screwed Up
Season 1 Episode 6
28 March 2016
Showing His True Colors
Season 1 Episode 7
28 March 2016
Late Night Poolside
Season 1 Episode 8
28 March 2016
What a Good Day!
Season 1 Episode 9
28 March 2016
Before He Says the Words...
Season 1 Episode 10
28 March 2016
Boy from the Rainbow State
Season 1 Episode 11
28 March 2016
Is She Just Best of Three?
Season 1 Episode 12
28 March 2016
Who Will Survive?
Season 1 Episode 13
28 March 2016
Ikujinashi
Season 1 Episode 14
28 March 2016
Heating Up for Someone Else
Season 1 Episode 15
28 March 2016
Magic Spell Costco
Season 1 Episode 16
28 March 2016
Anywhere for You
Season 1 Episode 17
28 March 2016
Worst Date Ever
Season 1 Episode 18
28 March 2016
A Christmas Nightmare
Season 1 Episode 19
28 March 2016
Scissorhands
Season 1 Episode 20
28 March 2016
Case of Poke Bowl
Season 1 Episode 21
28 March 2016
Case of the Meat
Season 1 Episode 22
28 March 2016
No Use Crying Over Meat
Season 1 Episode 23
28 March 2016
New It Girl in the City
Season 1 Episode 24
28 March 2016
Mr. Perfect in the City
Season 1 Episode 25
28 March 2016
Love is in the Air
Season 1 Episode 26
28 March 2016
Always Smiling with You
Season 1 Episode 27
28 March 2016
Cry, Cry, Cry
Season 1 Episode 28
28 March 2016
Nightie Nightmare
Season 1 Episode 29
28 March 2016
Girl's Decision in Love
Season 1 Episode 30
28 March 2016
Natsumi & Fuyumi
Season 1 Episode 31
28 March 2016
Shall We Pas de Deux?
Season 1 Episode 32
28 March 2016
First Dip in the Pool
Season 1 Episode 33
28 March 2016
Hamburg x Hamburg
Season 1 Episode 34
28 March 2016
Bye Bye Mr. Perfect
Season 1 Episode 35
28 March 2016
Byrnes Sandwich
Season 1 Episode 36
28 March 2016
Slow Down Your Love
Season 1 Episode 37
28 March 2016
Quick to Say I Love You
Season 1 Episode 38
28 March 2016
Rocket Girl Dives Into Love
Season 1 Episode 39
28 March 2016
Midsummer Intimacy
Season 1 Episode 40
28 March 2016
Better Luck This Time
Season 1 Episode 41
28 March 2016
Fragile Boy, Fragile Girl
Season 1 Episode 42
28 March 2016
Kiss and Tell
Season 1 Episode 43
28 March 2016
Price of a Lie
Season 1 Episode 44
28 March 2016
The Riko Special
Season 1 Episode 45
28 March 2016
Bye Bye Terrace House in the City
Season 1 Episode 46
28 March 2016
TV series release schedule
