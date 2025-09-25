В 1-м сезоне сериала «Берлинская жара» в 1943 году немецкие ученые занимались разработкой атомного оружия. В это время советский шпион Франс Хартман работал в столице Германии. Он привлек к своей операции лидера немецкой спецслужбы Вальтера Шелленберга, который взаимодействовал с физиком Вернером Гейзенбергом. В игру вступили и представители гестапо, которые отправили следить за Хартманом «работницу германского МИДа» Дори. Тем временем в советской столице под управлением ученого Игоря Курчатова запустили работы по советскому ядерному проекту. Чтобы одержать победу над неприятелем, физикам предстоит сделать невозможное.