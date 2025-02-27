Menu
Toxic Town 2025, season 1

Toxic Town season 1 poster
Toxic Town
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 February 2025
Production year 2025
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 36 minutes
"Toxic Town" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Токсичный город» в 90-е годы прошлого столетия в маленьком британском городке Корби в графстве Нортгемптоншир начали твориться ужасающие вещи. У нескольких жительниц этих мест здесь появились на свет дети с деформированными конечностями. Об этом стало известно представителям средств массовой информации. Корреспонденты издания Sunday Times провели собственное расследование, после чего пришли к выводу, что причиной деформаций могло оказаться загрязнение атмосферы. Оно, в свою очередь, стало результатом халатности местной администрации при захоронении отходов сталелитейного производства. 

Series rating

0.0
7.5 IMDb
Toxic Town List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 February 2025
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 February 2025
Episode 3
Season 1 Episode 3
27 February 2025
Episode 4
Season 1 Episode 4
27 February 2025
TV series release schedule
