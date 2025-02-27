В 1-м сезоне сериала «Токсичный город» в 90-е годы прошлого столетия в маленьком британском городке Корби в графстве Нортгемптоншир начали твориться ужасающие вещи. У нескольких жительниц этих мест здесь появились на свет дети с деформированными конечностями. Об этом стало известно представителям средств массовой информации. Корреспонденты издания Sunday Times провели собственное расследование, после чего пришли к выводу, что причиной деформаций могло оказаться загрязнение атмосферы. Оно, в свою очередь, стало результатом халатности местной администрации при захоронении отходов сталелитейного производства.