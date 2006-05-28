В 1-м сезоне сериала «Испытание огнем» в 90-е годы в Восточный Тимор отправились два представителя ООН – канадка и австралиец. На протяжении долгого времени аграрное государство принадлежало Португалии, после чего ее захватила Индонезия. В тот момент, когда Восточный Тимор добился возможности провести референдум за независимость, туда выехали два посла ООН: Джули Фортин и Марк Уолдман. Индонезийцы встретили иностранных гостей не очень ласково — всё началось с захвата здания, в котором их поселили. Вооруженный конфликт активно разгорелся, превратившись в настоящее испытание огнем.