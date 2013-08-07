В 1-м сезоне сериала «Две недели» Чан Tэ Сан является одним из тех людей, которых сочли бы бесполезным для социума. Этот молодой человек не принес ничего достойного миру. Он прожигал жизнь впустую, а когда наконец устроился на работу в ломбард, то единственное, чем он занялся, – это привлечение внимания состоятельных клиенток. Все меняется, когда главный герой оказывается подозреваемым в убийстве. В это же время выясняется, что у него есть дочь, которая больна лейкемией. В лучшем случае она сможет прожить 14 дней. Чан Tэ Сан выходит из тюрьмы под залог и решает сделать все, чтобы спасти дочь.