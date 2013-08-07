Menu
Tuwikseu season 1 watch online

Tuwikseu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tuwikseu Seasons Season 1

Tuwikseu 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 August 2013
Production year 2013
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Tuwikseu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Две недели» Чан Tэ Сан является одним из тех людей, которых сочли бы бесполезным для социума. Этот молодой человек не принес ничего достойного миру. Он прожигал жизнь впустую, а когда наконец устроился на работу в ломбард, то единственное, чем он занялся, – это привлечение внимания состоятельных клиенток. Все меняется, когда главный герой оказывается подозреваемым в убийстве. В это же время выясняется, что у него есть дочь, которая больна лейкемией. В лучшем случае она сможет прожить 14 дней. Чан Tэ Сан выходит из тюрьмы под залог и решает сделать все, чтобы спасти дочь.

7.9 IMDb
"Tuwikseu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 August 2013
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 August 2013
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 August 2013
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 August 2013
Episode 5
Season 1 Episode 5
21 August 2013
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 August 2013
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 August 2013
Episode 8
Season 1 Episode 8
29 August 2013
Episode 9
Season 1 Episode 9
4 September 2013
Episode 10
Season 1 Episode 10
5 September 2013
Episode 11
Season 1 Episode 11
11 September 2013
Episode 12
Season 1 Episode 12
12 September 2013
Episode 13
Season 1 Episode 13
18 September 2013
Episode 14
Season 1 Episode 14
19 September 2013
Episode 15
Season 1 Episode 15
25 September 2013
Episode 16
Season 1 Episode 16
26 September 2013
TV series release schedule
