Informer 2018, season 1

Informer season 1 poster
Informer 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Informer" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Информатор» действие происходит в Лондоне. Когда Разу арестовывают, офицер Гейб и его напарница Холли единогласно решают, что он идеально подойдет на роль информатора специального подразделения по борьбе с терроризмом. Гейб подталкивает Раза сблизиться с Дадиром, братом его погибшего предшественника. Последствия двойной жизни Разы начинают давить на него тяжелым грузом, но он обнаруживает новую важную зацепку и делится находкой со своим руководством. Гейб вынужден иметь дело с собственным прошлым. Любопытная Холли раскрывает правду о тайнах Гейба. Ее расследование случайно приводит к столкновению двух миров.

"Informer" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
No Sleep Till Brooklyn
Season 1 Episode 1
16 October 2018
Strawberry Fields
Season 1 Episode 2
23 October 2018
Charlie Don't Surf
Season 1 Episode 3
30 October 2018
Ruby Tuesday
Season 1 Episode 4
6 November 2018
November Has Come
Season 1 Episode 5
13 November 2018
The Masterplan
Season 1 Episode 6
20 November 2018
