В 1-м сезоне сериала «Информатор» действие происходит в Лондоне. Когда Разу арестовывают, офицер Гейб и его напарница Холли единогласно решают, что он идеально подойдет на роль информатора специального подразделения по борьбе с терроризмом. Гейб подталкивает Раза сблизиться с Дадиром, братом его погибшего предшественника. Последствия двойной жизни Разы начинают давить на него тяжелым грузом, но он обнаруживает новую важную зацепку и делится находкой со своим руководством. Гейб вынужден иметь дело с собственным прошлым. Любопытная Холли раскрывает правду о тайнах Гейба. Ее расследование случайно приводит к столкновению двух миров.