Zolotaya parochka 2017 - 2018, season 1

Zolotaya parochka season 1 poster
Zolotaya parochka

Zolotaya parochka 12+
Title Сезон 1
Season premiere 18 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Zolotaya parochka" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Золотая парочка» двое влюбленных уже продолжительное время грабят ювелирные магазины и ловко обводят вокруг пальца полицию. Следователь Шура Андреева полна решимости поймать их. У нее есть основания полагать, что преступники отправятся в двухдневный тур в Калининград — конечно, не для того, чтобы ходить на экскурсии, их настоящая цель — Музей янтаря. Босса Шуры ее доводы не удовлетворили, он не согласился провести операцию, и Шура поехала на экскурсию самостоятельно под видом обыкновенной туристки. Компанию ей составил любимый супруг Юрий, который и не догадывается, что это мини-путешествие — спецоперация. 

"Zolotaya parochka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 May 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 May 2018
TV series release schedule
