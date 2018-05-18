В 1-м сезоне сериала «Золотая парочка» двое влюбленных уже продолжительное время грабят ювелирные магазины и ловко обводят вокруг пальца полицию. Следователь Шура Андреева полна решимости поймать их. У нее есть основания полагать, что преступники отправятся в двухдневный тур в Калининград — конечно, не для того, чтобы ходить на экскурсии, их настоящая цель — Музей янтаря. Босса Шуры ее доводы не удовлетворили, он не согласился провести операцию, и Шура поехала на экскурсию самостоятельно под видом обыкновенной туристки. Компанию ей составил любимый супруг Юрий, который и не догадывается, что это мини-путешествие — спецоперация.