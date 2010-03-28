Menu
Arn - Tempelriddaren 2010, season 1

Season premiere 28 March 2010
Production year 2010
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Arn - Tempelriddaren" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Арн: Рыцарь-тамплиер» события разворачиваются во времена Иерусалимского королевства и тамплиерских крестовых походов. Сын высокопоставленного шведского дворянина Арн обучается при монастыре, чтобы как младший наследник рода стать монахом. Но кровь юноши бурлит, и он не видит себя в душной келье до скончания жизни. Поэтому он вступает в запретные отношения со знатной девушкой, а в наказание вызывается отправиться в Священные Земли в числе рыцарей-тамплиеров. Там Арну суждено стать настоящим воином, принять участие в битве при Хатине и оставить свое имя в анналах истории.

7.3 IMDb
"Arn - Tempelriddaren" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Avsnitt 1
Season 1 Episode 1
28 March 2010
Avsnitt 2
Season 1 Episode 2
4 April 2010
Avsnitt 3
Season 1 Episode 3
11 April 2010
Avsnitt 4
Season 1 Episode 4
17 April 2010
Avsnitt 5
Season 1 Episode 5
25 April 2010
Avsnitt 6
Season 1 Episode 6
2 May 2010
