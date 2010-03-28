В 1-м сезоне сериала «Арн: Рыцарь-тамплиер» события разворачиваются во времена Иерусалимского королевства и тамплиерских крестовых походов. Сын высокопоставленного шведского дворянина Арн обучается при монастыре, чтобы как младший наследник рода стать монахом. Но кровь юноши бурлит, и он не видит себя в душной келье до скончания жизни. Поэтому он вступает в запретные отношения со знатной девушкой, а в наказание вызывается отправиться в Священные Земли в числе рыцарей-тамплиеров. Там Арну суждено стать настоящим воином, принять участие в битве при Хатине и оставить свое имя в анналах истории.