В 1-м сезоне сериала «1790 год» события разворачиваются в столице Швеции в конце XVIII века. В этом городе трущобы странным образом соседствуют с дворцами, а нищие и шлюхи живут бок о бок с аристократами. В такой Стокгольм и возвращается из самого пекла Русско-шведской войны опытный военный врач Йохан Доод. Мужчина собирается подлечиться и отдохнуть, после чего вернуться на фронт к своему гарнизону, однако этим планам не суждено сбыться. В городе неожиданно и при странных обстоятельствах умирает полицейский комиссар. Врачи считают, что это был обычный сердечный приступ. Но Йохан замечает опытным глазом улику убийства.