Anno 1790 2011, season 1

Anno 1790 season 1 poster
Anno 1790
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «1790 год» события разворачиваются в столице Швеции в конце XVIII века. В этом городе трущобы странным образом соседствуют с дворцами, а нищие и шлюхи живут бок о бок с аристократами. В такой Стокгольм и возвращается из самого пекла Русско-шведской войны опытный военный врач Йохан Доод. Мужчина собирается подлечиться и отдохнуть, после чего вернуться на фронт к своему гарнизону, однако этим планам не суждено сбыться. В городе неожиданно и при странных обстоятельствах умирает полицейский комиссар. Врачи считают, что это был обычный сердечный приступ. Но Йохан замечает опытным глазом улику убийства.

Episode 1
24 October 2011
Episode 2
31 October 2011
Episode 3
7 November 2011
Episode 4
14 November 2011
Episode 5
21 November 2011
Episode 6
28 November 2011
Episode 7
5 December 2011
Episode 8
12 December 2011
Episode 9
19 December 2011
Episode 10
26 December 2011
