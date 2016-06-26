В 1-м сезоне сериала «Гастролеры» команда специалистов под руководством менеджера Билла сопровождает в мировое турне популярную рок-группу. Конечно, такое путешествие утомительно для всех. Однако дело музыкантов – лишь выйти на сцену, зажечь зал и отыграть двухчасовой концерт. А все остальные хлопоты по организации тура, да и по поддержанию жизнедеятельности всего коллектива ложатся на плечи простых трудяг, которые остаются за кулисами. Если осветитель плохо закреплен, именно они должны позаботиться о безопасности артистов. А если скандальный блогер написал отвратительную рецензию на концерт, им придется его умаслить.