Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Roadies 2016, season 1

Roadies season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Roadies Seasons Season 1

Roadies
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Roadies" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Гастролеры» команда специалистов под руководством менеджера Билла сопровождает в мировое турне популярную рок-группу. Конечно, такое путешествие утомительно для всех. Однако дело музыкантов – лишь выйти на сцену, зажечь зал и отыграть двухчасовой концерт. А все остальные хлопоты по организации тура, да и по поддержанию жизнедеятельности всего коллектива ложатся на плечи простых трудяг, которые остаются за кулисами. Если осветитель плохо закреплен, именно они должны позаботиться о безопасности артистов. А если скандальный блогер написал отвратительную рецензию на концерт, им придется его умаслить.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.4 IMDb
Write review
"Roadies" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Life is a Carnival
Season 1 Episode 1
26 June 2016
What Would Phil Do?
Season 1 Episode 2
3 July 2016
The Bryce Newman Letter
Season 1 Episode 3
10 July 2016
The City Whose Name Must Not Be Spoken
Season 1 Episode 4
17 July 2016
Friends and Family
Season 1 Episode 5
24 July 2016
Longest Days
Season 1 Episode 6
31 July 2016
Carpet Season
Season 1 Episode 7
7 August 2016
The All Night Bus Ride
Season 1 Episode 8
14 August 2016
The Corporate Gig
Season 1 Episode 9
21 August 2016
The Load Out
Season 1 Episode 10
28 August 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more