Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Гастролеры
Киноафиша Сериалы Гастролеры Сезоны Сезон 1

Гастролеры, 1 сезон

Roadies
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гастролеры»

В 1-м сезоне сериала «Гастролеры» команда специалистов под руководством менеджера Билла сопровождает в мировое турне популярную рок-группу. Конечно, такое путешествие утомительно для всех. Однако дело музыкантов – лишь выйти на сцену, зажечь зал и отыграть двухчасовой концерт. А все остальные хлопоты по организации тура, да и по поддержанию жизнедеятельности всего коллектива ложатся на плечи простых трудяг, которые остаются за кулисами. Если осветитель плохо закреплен, именно они должны позаботиться о безопасности артистов. А если скандальный блогер написал отвратительную рецензию на концерт, им придется его умаслить.

Список серий 1-го сезона сериала «Гастролеры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Жизнь – это карнавал Life is a Carnival
Сезон 1 Серия 1
26 июня 2016
Что бы сделал Фил? What Would Phil Do?
Сезон 1 Серия 2
3 июля 2016
Письмо Брайса Ньюмана The Bryce Newman Letter
Сезон 1 Серия 3
10 июля 2016
Город, имя которого нельзя произносить The City Whose Name Must Not Be Spoken
Сезон 1 Серия 4
17 июля 2016
Друзья и семья Friends and Family
Сезон 1 Серия 5
24 июля 2016
Самые длинные дни Longest Days
Сезон 1 Серия 6
31 июля 2016
Ковровый сезон Carpet Season
Сезон 1 Серия 7
7 августа 2016
Всю ночь на автобусе The All Night Bus Ride
Сезон 1 Серия 8
14 августа 2016
Корпоративный концерт The Corporate Gig
Сезон 1 Серия 9
21 августа 2016
Выгрузка The Load Out
Сезон 1 Серия 10
28 августа 2016
График выхода всех сериалов
Related video
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
Не Рязанова и Гайдая: не поверите, какого советского режиссера превозносят на Западе
Следят даже за нижним бельем: самые странные запреты для школьников из разных стран
Винер сделала заявление о новом замужестве: детей теперь будет в разы больше
Эту песню запретили в СССР по нелепой причине: до сих пор играет на всех дискотеках
Винер добилась успеха и стала богатой благодаря одному правилу: правду раскрыл гороскоп
Даже лучше советского: ремейк этого известного фильма ничем не хуже оригинала
Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса
Два сыночка и внебрачная дочка? Воробьев явился на линейку в неожиданной компании
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
Его «похоронили заживо»: актер Янин продолжает улыбаться, несмотря на страшный недуг
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше