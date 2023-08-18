Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Guns & Gulaabs 2023, season 1

Guns & Gulaabs season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Guns & Gulaabs Seasons Season 1

Guns & Gulaabs
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 50 minutes
"Guns & Gulaabs" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Стволы и розы» уникальным образом соединяется романтика 90-х с криминальным миром, легко сдобренная юмористическим флером. Действие разворачивается в 90-х годах. Главными действующими лицами этой истории являются два неудачника, которые попадают в криминальный мир Индии, но при этом сохраняют свою невинность и наивное восприятие реальности. Однако это не самые лучшие качества для преступного мира. Один из героев работает в полиции, а второй является механиком. По случайному стечению обстоятельств они становятся фигурантами дела, связанного с продажей опиума.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.7 IMDb
Write review
Guns & Gulaabs List of episodes TV series release schedule
Season 1
Chapter 1: Har Insaan Mein Hai Shaitaan
Season 1 Episode 1
18 August 2023
Chapter 2: Everything I Do ... I Do It For You
Season 1 Episode 2
18 August 2023
Chapter 3: Kasam Paida Karnewale Ki
Season 1 Episode 3
18 August 2023
Chapter 4: Deal Ya No Deal
Season 1 Episode 4
18 August 2023
Chapter 5: Do Dil Mil Rahe Hain
Season 1 Episode 5
18 August 2023
Chapter 6: Pyaar Chutiyapa Hai
Season 1 Episode 6
18 August 2023
Chapter 7+8: Raat Baaki...
Season 1 Episode 7
18 August 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more