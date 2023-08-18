В 1-м сезоне сериала «Стволы и розы» уникальным образом соединяется романтика 90-х с криминальным миром, легко сдобренная юмористическим флером. Действие разворачивается в 90-х годах. Главными действующими лицами этой истории являются два неудачника, которые попадают в криминальный мир Индии, но при этом сохраняют свою невинность и наивное восприятие реальности. Однако это не самые лучшие качества для преступного мира. Один из героев работает в полиции, а второй является механиком. По случайному стечению обстоятельств они становятся фигурантами дела, связанного с продажей опиума.