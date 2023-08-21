Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Pure Boxer season 1 watch online

Pure Boxer season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pure Boxer Seasons Season 1

Pure Boxer 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 14 hours 0 minute
"Pure Boxer" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мой любимый боксер» южнокорейская звезда женского бокса по имени Ли Квон Сук в 17 лет получила первый успех. Но три года назад она внезапно пропала и ушла с ринга, чтобы начать новую жизнь вне спорта. Новым поворотным моментом в ее жизни становится встреча с хладнокровным и меркантильным спортивным агентом, который организовывает успехи своих игроков с помощью договорных матчей за деньги. Он полон решимости сделать так, чтобы Ким Тэ Ён вернулась на ринг. Удастся ли циничному агенту убедить талантливую девушку вновь надеть боксерские перчатки и к чему это приведет?

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"Pure Boxer" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 August 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 August 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 August 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 August 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 September 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 September 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
11 September 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
12 September 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
18 September 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
25 September 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
26 September 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
2 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more