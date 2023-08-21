В 1-м сезоне сериала «Мой любимый боксер» южнокорейская звезда женского бокса по имени Ли Квон Сук в 17 лет получила первый успех. Но три года назад она внезапно пропала и ушла с ринга, чтобы начать новую жизнь вне спорта. Новым поворотным моментом в ее жизни становится встреча с хладнокровным и меркантильным спортивным агентом, который организовывает успехи своих игроков с помощью договорных матчей за деньги. Он полон решимости сделать так, чтобы Ким Тэ Ён вернулась на ринг. Удастся ли циничному агенту убедить талантливую девушку вновь надеть боксерские перчатки и к чему это приведет?