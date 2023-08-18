Menu
Cangaço Novo 2023, season 1

Season premiere 18 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Cangaço Novo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кангасу-Ново» главным действующим лицом этой истории является молодой бразилец по имени Убальдо. Главному герою достается наследство, которое навсегда превращает его в другого человека. Отец Убальдо был лидером безжалостной и весьма известной преступной группировки. После его гибели правление кланом автоматически перешло в руки к его сыну. Оказавшись далеко от цивилизации, в пустыне, Убальдо встречается с представителями банды, чтобы заслужить их авторитет и изменить свою жизнь бесповоротно. На пути героя ожидает много суровых испытаний и роковых встреч.

8.3 IMDb
Cangaço Novo List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episódio 1
Season 1 Episode 1
18 August 2023
Episódio 2
Season 1 Episode 2
18 August 2023
Episódio 3
Season 1 Episode 3
18 August 2023
Episódio 4
Season 1 Episode 4
18 August 2023
Episódio 5
Season 1 Episode 5
18 August 2023
Episódio 6
Season 1 Episode 6
18 August 2023
Episódio 7
Season 1 Episode 7
18 August 2023
Episódio 8
Season 1 Episode 8
18 August 2023
