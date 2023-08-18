В 1-м сезоне сериала «Кангасу-Ново» главным действующим лицом этой истории является молодой бразилец по имени Убальдо. Главному герою достается наследство, которое навсегда превращает его в другого человека. Отец Убальдо был лидером безжалостной и весьма известной преступной группировки. После его гибели правление кланом автоматически перешло в руки к его сыну. Оказавшись далеко от цивилизации, в пустыне, Убальдо встречается с представителями банды, чтобы заслужить их авторитет и изменить свою жизнь бесповоротно. На пути героя ожидает много суровых испытаний и роковых встреч.