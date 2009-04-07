Menu
Gluhar. Prodolzhenie 2009, season 1

Kinoafisha TV Shows Gluhar. Prodolzhenie Seasons Season 1

Gluhar. Prodolzhenie 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 April 2009
Production year 2009
Number of episodes 48
Runtime 38 hours 24 minutes
"Gluhar. Prodolzhenie" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Глухарь. Продолжение» Антошин через два месяца прибыл в Москву и обратился к Зиминой. Она помогла ему стать сотрудником оперативного отделения. Глухарев встретил приятеля без особого энтузиазма. Погибший Алик вновь появился на горизонте. Милиция обнаружила его тело. Главным подозреваемым оказался Тарасов Николай, поскольку возле места происшествия видеозаписи зафиксировали его автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов готовы уладить дело за 10 000 долларов. Антошин вместе с оперативниками установил слежку за неким Шутовым, которого подозревают в торговле наркотическими веществами.

6.4 IMDb
"Gluhar. Prodolzhenie" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Пропасть
Season 1 Episode 1
7 April 2009
Один-три-семь
Season 1 Episode 2
8 April 2009
Холодная война
Season 1 Episode 3
9 April 2009
За что?
Season 1 Episode 4
10 April 2009
На крючке
Season 1 Episode 5
11 April 2009
Ужин
Season 1 Episode 6
14 April 2009
Вторая жизнь
Season 1 Episode 7
15 April 2009
Плацебо
Season 1 Episode 8
16 April 2009
Кошмары
Season 1 Episode 9
17 April 2009
Пробуждение
Season 1 Episode 10
18 April 2009
Допрос
Season 1 Episode 11
21 April 2009
Стресс
Season 1 Episode 12
21 April 2009
Зазеркалье
Season 1 Episode 13
22 April 2009
Ради тебя
Season 1 Episode 14
22 April 2009
Будь что будет
Season 1 Episode 15
23 April 2009
Мусора
Season 1 Episode 16
23 April 2009
Снова майские
Season 1 Episode 17
24 April 2009
Страшно жить
Season 1 Episode 18
24 April 2009
Каждый сам за себя
Season 1 Episode 19
27 April 2009
День рождения
Season 1 Episode 20
27 April 2009
Это правда
Season 1 Episode 21
28 April 2009
Дураки
Season 1 Episode 22
28 April 2009
Бутылки
Season 1 Episode 23
29 April 2009
Банда
Season 1 Episode 24
29 April 2009
Бег
Season 1 Episode 25
30 April 2009
Салочки
Season 1 Episode 26
30 April 2009
Фейерверк
Season 1 Episode 27
1 May 2009
Проверка
Season 1 Episode 28
2 May 2009
Палец
Season 1 Episode 29
3 May 2009
ППС
Season 1 Episode 30
4 May 2009
Стычка
Season 1 Episode 31
5 May 2009
Дыра
Season 1 Episode 32
6 May 2009
Начальник следственного отдела
Season 1 Episode 33
7 May 2009
Ночная палатка
Season 1 Episode 34
8 May 2009
Перелом
Season 1 Episode 35
11 May 2009
Палки
Season 1 Episode 36
12 May 2009
В особом порядке
Season 1 Episode 37
13 May 2009
Хамелеон
Season 1 Episode 38
14 May 2009
Столкновение
Season 1 Episode 39
15 May 2009
Траур
Season 1 Episode 40
18 May 2009
Маски долой!
Season 1 Episode 41
19 May 2009
Потеря потерь
Season 1 Episode 42
20 May 2009
Люди и звери
Season 1 Episode 43
21 May 2009
Жизнь взаймы
Season 1 Episode 44
22 May 2009
Наследство
Season 1 Episode 45
25 May 2009
Опьянение
Season 1 Episode 46
26 May 2009
Гений
Season 1 Episode 47
27 May 2009
Тьма
Season 1 Episode 48
28 May 2009
TV series release schedule
