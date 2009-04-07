В 1-м сезоне сериала «Глухарь. Продолжение» Антошин через два месяца прибыл в Москву и обратился к Зиминой. Она помогла ему стать сотрудником оперативного отделения. Глухарев встретил приятеля без особого энтузиазма. Погибший Алик вновь появился на горизонте. Милиция обнаружила его тело. Главным подозреваемым оказался Тарасов Николай, поскольку возле места происшествия видеозаписи зафиксировали его автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов готовы уладить дело за 10 000 долларов. Антошин вместе с оперативниками установил слежку за неким Шутовым, которого подозревают в торговле наркотическими веществами.