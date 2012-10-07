Menu
Tri tovarishcha 2012, season 1

Tri tovarishcha 18+
Title Сезон 1
Season premiere 7 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Tri tovarishcha" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Три товарища» в шестом классе обычной советской школы в городке Зарайск знакомятся несколько ребят. Паша – душа компании, Рома – спортсмен, Слава – искатель приключений и мечтатель, а Лиза – умница и красавица. Между ними завязывается крепкая дружба, и они обещают пронести ее через всю жизнь. Вместе они взрослеют, влюбляются, дерутся, мирятся, строят планы, оканчивают школу, поступают в вуз. И конечно же, слушают Цоя, носят «варенки» и мечтают о далекой и недостижимой Америке. Но перемены, обрушившиеся на всю страну в 90-е годы, оказываются не такими светлыми и долгожданными, как надеялись друзья.

"Tri tovarishcha" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 October 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 October 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 October 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 October 2012
TV series release schedule
