В 1-м сезоне сериала «5:32» история начинается еще в 90-е годы прошлого столетия в Казахстане. В столице работает опытный и одаренный следователь по особо тяжким делам Шалкар. Он охотится за маньяком, имеющим особый почерк, который представляет каждое убийство как акт искусства. Проходят годы, Шалкар стареет и теряет хватку. В какой-то момент его вынужденно отправляют на пенсию. Мужчина, который так и не обзавелся из-за плотной работы семьей и детьми, страдает от тоски и одиночества, постепенно спиваясь. Но однажды младшие коллеги обращаются к нему за помощью: кто-то копирует почерк того самого маньяка из 90-х.