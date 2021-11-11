Menu
5:32 2021 - 2022, season 1

Season premiere 11 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 8 hours 40 minutes
"5:32" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «5:32» история начинается еще в 90-е годы прошлого столетия в Казахстане. В столице работает опытный и одаренный следователь по особо тяжким делам Шалкар. Он охотится за маньяком, имеющим особый почерк, который представляет каждое убийство как акт искусства. Проходят годы, Шалкар стареет и теряет хватку. В какой-то момент его вынужденно отправляют на пенсию. Мужчина, который так и не обзавелся из-за плотной работы семьей и детьми, страдает от тоски и одиночества, постепенно спиваясь. Но однажды младшие коллеги обращаются к нему за помощью: кто-то копирует почерк того самого маньяка из 90-х.

"5:32" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Таксисты | Дело № 1
Season 1 Episode 1
11 November 2021
Монстр в юбке | Дело № 2
Season 1 Episode 2
11 November 2021
Бессистемный маньяк | Дело № 3
Season 1 Episode 3
18 November 2021
Одноногий дед | Дело № 4
Season 1 Episode 4
25 November 2021
Маньяк из студгородка | Дело № 5
Season 1 Episode 5
2 December 2021
Отчаянный | Дело № 6 | Часть 1
Season 1 Episode 6
9 December 2021
Банда людоедов | Дело № 6 | Часть 2
Season 1 Episode 7
16 December 2021
Солдаты одной армии | Дело № 7
Season 1 Episode 8
23 December 2021
Свадьба Шалкара | Дело № 8
Season 1 Episode 9
20 January 2022
Незаменимых не бывает | Дело № 9
Season 1 Episode 10
27 January 2022
Лучший мент в отделе | Дело № 10
Season 1 Episode 11
3 February 2022
Последнее задание | Дело № 11
Season 1 Episode 12
10 February 2022
Час расплаты | Дело № 12
Season 1 Episode 13
15 February 2022
