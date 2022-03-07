Menu
Crazy Love 2022, season 1

Crazy Love
Season premiere 7 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Crazy Love" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Безумная любовь» Но Го-джин с помощью своего таланта к предпринимательской деятельности и складу ума смог построить успешный бизнес в образовательной отрасли. Теперь у него есть все, о чем только может мечтать молодой мужчина: финансовые средства, связи и перспективы в будущем. Однако все это вскоре становится неважным. В один день жизнь Но Го-джина меняется. Он узнает, что жить ему осталось недолго. Закрытая девушка по имени Ли Щин-а работает помощницей Но Го-джина. Она ответственная и прилежная сотрудница, и босс ценит ее за эти качества. Однажды она узнает, что ее жизнь в скором времени оборвется.

"Crazy Love" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 March 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 March 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 March 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 March 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
21 March 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 March 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 March 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
29 March 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
4 April 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
5 April 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
11 April 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
12 April 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
18 April 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
19 April 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
25 April 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
26 April 2022
