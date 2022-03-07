В 1-м сезоне сериала «Безумная любовь» Но Го-джин с помощью своего таланта к предпринимательской деятельности и складу ума смог построить успешный бизнес в образовательной отрасли. Теперь у него есть все, о чем только может мечтать молодой мужчина: финансовые средства, связи и перспективы в будущем. Однако все это вскоре становится неважным. В один день жизнь Но Го-джина меняется. Он узнает, что жить ему осталось недолго. Закрытая девушка по имени Ли Щин-а работает помощницей Но Го-джина. Она ответственная и прилежная сотрудница, и босс ценит ее за эти качества. Однажды она узнает, что ее жизнь в скором времени оборвется.