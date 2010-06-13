Menu
Season premiere 13 June 2010
Production year 2010
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 45 minutes
В 1-м сезоне сериала «Рубикон» одаренного математика Уилла Трэвиса вербуют агенты загадочной тайной организации. Теперь он должен работать аналитиком в Национальном мозговом центре. В обязанности мужчины входит предсказание вероятности тех или иных мировых событий, чтобы их можно было ускорить или, напротив, предотвратить. Сперва Уилл уверен, что он наконец стал частью чего-то огромного и важного, а его работа действительно приносит людям пользу. Но вскоре задания руководства начинают настораживать мужчину. Он понимает, что создатели этого центра – скорее сверхзлодеи, чем супергерои.

Gone in the Teeth
Season 1 Episode 1
13 June 2010
The First Day of School
Season 1 Episode 2
1 August 2010
Keep the Ends Out
Season 1 Episode 3
8 August 2010
The Outsider
Season 1 Episode 4
15 August 2010
Connect the Dots
Season 1 Episode 5
22 August 2010
Look to the Ant
Season 1 Episode 6
29 August 2010
The Truth Will Out
Season 1 Episode 7
5 September 2010
Caught in the Suck
Season 1 Episode 8
12 September 2010
No Honesty in Men
Season 1 Episode 9
19 September 2010
In Whom We Trust
Season 1 Episode 10
26 September 2010
A Good Day's Work
Season 1 Episode 11
3 October 2010
Wayward Sons
Season 1 Episode 12
10 October 2010
You Never Can Win
Season 1 Episode 13
17 October 2010
