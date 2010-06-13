В 1-м сезоне сериала «Рубикон» одаренного математика Уилла Трэвиса вербуют агенты загадочной тайной организации. Теперь он должен работать аналитиком в Национальном мозговом центре. В обязанности мужчины входит предсказание вероятности тех или иных мировых событий, чтобы их можно было ускорить или, напротив, предотвратить. Сперва Уилл уверен, что он наконец стал частью чего-то огромного и важного, а его работа действительно приносит людям пользу. Но вскоре задания руководства начинают настораживать мужчину. Он понимает, что создатели этого центра – скорее сверхзлодеи, чем супергерои.