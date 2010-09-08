Menu
Hellcats 2010 - 2011, season 1

Hellcats
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 September 2010
Production year 2010
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Hellcats" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Адские кошки» юная красавица по имени Марти учится в престижном колледже. Ее любят и преподаватели, и однокурсники, и за ней плотно закреплено звание самой классной девчонки во всем кампусе. Но у Марти есть и враги – чирлидерши из команды поддержки «Адские кошки». Всю жизнь девушка смеялась над ними из-за того, что они носят одинаковую форму, объективирующую женщин, и скачут на трибунах перед футболистами. Но все меняется, когда Марти самой приходится стать частью этой команды. Она лишается стипендии, и теперь у нее есть только два варианта: вылететь из колледжа или поступиться своими принципами.

6.7 IMDb
"Hellcats" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
A World Full of Strangers
Season 1 Episode 1
8 September 2010
I Say a Little Prayer
Season 1 Episode 2
15 September 2010
Beale St. After Dark
Season 1 Episode 3
22 September 2010
Nobody Loves Me But My Mother
Season 1 Episode 4
29 September 2010
The Prisoner's Song
Season 1 Episode 5
6 October 2010
Ragged Old Flag
Season 1 Episode 6
13 October 2010
The Match Game
Season 1 Episode 7
27 October 2010
Back of a Car
Season 1 Episode 8
3 November 2010
Finish What We Started
Season 1 Episode 9
10 November 2010
Pledging My Love
Season 1 Episode 10
17 November 2010
Think Twice Before You Go
Season 1 Episode 11
1 December 2010
Papa, Oh Papa
Season 1 Episode 12
25 January 2011
Worried Baby Blues
Season 1 Episode 13
1 February 2011
Remember When
Season 1 Episode 14
8 February 2011
God Must Have My Fortune Laid Away
Season 1 Episode 15
15 February 2011
Fancy Dan
Season 1 Episode 16
22 February 2011
Don't Make Promises (You Can't Keep)
Season 1 Episode 17
1 March 2011
Woke Up Dead
Season 1 Episode 18
19 April 2011
Before I Was Caught
Season 1 Episode 19
26 April 2011
Warped Sister
Season 1 Episode 20
3 May 2011
Land of 1,000 Dances
Season 1 Episode 21
10 May 2011
I'm Sick Y'all
Season 1 Episode 22
17 May 2011
