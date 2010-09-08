В 1-м сезоне сериала «Адские кошки» юная красавица по имени Марти учится в престижном колледже. Ее любят и преподаватели, и однокурсники, и за ней плотно закреплено звание самой классной девчонки во всем кампусе. Но у Марти есть и враги – чирлидерши из команды поддержки «Адские кошки». Всю жизнь девушка смеялась над ними из-за того, что они носят одинаковую форму, объективирующую женщин, и скачут на трибунах перед футболистами. Но все меняется, когда Марти самой приходится стать частью этой команды. Она лишается стипендии, и теперь у нее есть только два варианта: вылететь из колледжа или поступиться своими принципами.