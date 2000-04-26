В 1-м сезоне сериала «Ния под «семеркой» в небольшом городе вместе живут ответственная и серьезная студентка по имени Маюко и ее эксцентричная подруга-инопланетянка Ния. Дело в том, что в двадцать первом столетии многие пришельцы прибыли на Землю и начали жить бок о бок с представителями человеческой расы. Маюко, несмотря на свой юный возраст, стремится обрести самостоятельность, сама снимает комнату и пытается совмещать работу с учебой. А вот Ния не обременена заботами. Она живет за счет подруги и беззаботно проводит время. Правда, Ния невысокого ранга в касте инопланетян – она лишь седьмая.