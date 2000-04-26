Menu
NieA Under 7 2000, season 1

NieA Under 7
Season premiere 26 April 2000
Production year 2000
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"NieA Under 7" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ния под «семеркой» в небольшом городе вместе живут ответственная и серьезная студентка по имени Маюко и ее эксцентричная подруга-инопланетянка Ния. Дело в том, что в двадцать первом столетии многие пришельцы прибыли на Землю и начали жить бок о бок с представителями человеческой расы. Маюко, несмотря на свой юный возраст, стремится обрести самостоятельность, сама снимает комнату и пытается совмещать работу с учебой. А вот Ния не обременена заботами. Она живет за счет подруги и беззаботно проводит время. Правда, Ния невысокого ранга в касте инопланетян – она лишь седьмая.

"NieA Under 7" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 April 2000
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 May 2000
Episode 3
Season 1 Episode 3
17 May 2000
Episode 4
Season 1 Episode 4
24 May 2000
Episode 5
Season 1 Episode 5
31 May 2000
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 June 2000
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 June 2000
Episode 8
Season 1 Episode 8
14 June 2000
Episode 9
Season 1 Episode 9
21 June 2000
Episode 10
Season 1 Episode 10
28 June 2000
Episode 11
Season 1 Episode 11
5 July 2000
Episode 12
Season 1 Episode 12
12 July 2000
Episode 13
Season 1 Episode 13
19 July 2000
