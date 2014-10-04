Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo 2014 - 2015, season 1

Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo Seasons Season 1

Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 25 minutes
"Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Крест Анж: Танец ангела с драконом» в центре событий оказывается принцесса, которая сначала впадает в немилость, но затем вырастает и возглавляет восстание, как только узнает правду о невежестве и притеснении в своей стране. В свои 16 лет Анжелизе не приходилось ничего делать самостоятельно, поэтому она не могла представить, что в мире, где все владеют волшебными силами, она является «нормой». Принцессе известно, как поступают с такими, как она. Секрет Анжелизы становится известен ее старшему брату Жулио, который мечтает уничтожить сестру и занять ее место на троне.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 October 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 October 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 October 2014
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 October 2014
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 November 2014
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 November 2014
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 November 2014
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 November 2014
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 November 2014
Episode 10
Season 1 Episode 10
6 December 2014
Episode 11
Season 1 Episode 11
13 December 2014
Episode 12
Season 1 Episode 12
20 December 2014
Episode 13
Season 1 Episode 13
3 January 2015
Episode 14
Season 1 Episode 14
10 January 2015
Episode 15
Season 1 Episode 15
17 January 2015
Episode 16
Season 1 Episode 16
24 January 2015
Episode 17
Season 1 Episode 17
31 January 2015
Episode 18
Season 1 Episode 18
7 February 2015
Episode 19
Season 1 Episode 19
14 February 2015
Episode 20
Season 1 Episode 20
21 February 2015
Episode 21
Season 1 Episode 21
28 February 2015
Episode 22
Season 1 Episode 22
7 March 2015
Episode 23
Season 1 Episode 23
14 March 2015
Episode 24
Season 1 Episode 24
21 March 2015
Episode 25
Season 1 Episode 25
28 March 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more