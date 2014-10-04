В 1-м сезоне сериала «Крест Анж: Танец ангела с драконом» в центре событий оказывается принцесса, которая сначала впадает в немилость, но затем вырастает и возглавляет восстание, как только узнает правду о невежестве и притеснении в своей стране. В свои 16 лет Анжелизе не приходилось ничего делать самостоятельно, поэтому она не могла представить, что в мире, где все владеют волшебными силами, она является «нормой». Принцессе известно, как поступают с такими, как она. Секрет Анжелизы становится известен ее старшему брату Жулио, который мечтает уничтожить сестру и занять ее место на троне.