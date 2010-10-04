Menu
Otome Youkai Zakuro 2010, season 1

Otome Youkai Zakuro
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 October 2010
Production year 2010
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Otome Youkai Zakuro" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Девушка-демон Дзакуро» представлена история о волшебно-романтических приключениях команды девушек-полудемонов, которые помогают солдатам-подросткам в битвах с демонами в Японии эпохи Тайсё. Действие происходит в альтернативной Японии в период вестернизации, где пытаются ужиться между собой представители человеческой расы и ёкаи. Для налаживания между ними отношений создано Министерство, в котором трое молодых людей, военнослужащих, работают вместе с четырьмя девушками-полукицунэ. Первое время героям непросто найти общий язык, и между ними возникает множество разногласий.

6.8 IMDb
Prepare To Be Bewitched
Season 1 Episode 1
4 October 2010
Crimson Brilliance
Season 1 Episode 2
11 October 2010
Tragic Past
Season 1 Episode 3
18 October 2010
Timid Distance
Season 1 Episode 4
25 October 2010
Sticky Trap
Season 1 Episode 5
1 November 2010
Onward Together
Season 1 Episode 6
8 November 2010
A Feline House
Season 1 Episode 7
15 November 2010
Fickle Rain
Season 1 Episode 8
22 November 2010
Joy of Love
Season 1 Episode 9
29 November 2010
Creeping Shadows
Season 1 Episode 10
6 December 2010
Hollow Touch
Season 1 Episode 11
13 December 2010
Looming Crisis
Season 1 Episode 12
20 December 2010
Brilliant Finale
Season 1 Episode 13
27 December 2010
