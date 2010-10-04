В 1-м сезоне сериала «Девушка-демон Дзакуро» представлена история о волшебно-романтических приключениях команды девушек-полудемонов, которые помогают солдатам-подросткам в битвах с демонами в Японии эпохи Тайсё. Действие происходит в альтернативной Японии в период вестернизации, где пытаются ужиться между собой представители человеческой расы и ёкаи. Для налаживания между ними отношений создано Министерство, в котором трое молодых людей, военнослужащих, работают вместе с четырьмя девушками-полукицунэ. Первое время героям непросто найти общий язык, и между ними возникает множество разногласий.