В 1-м сезоне сериала «Коммандос» прошло 3 года с тех пор, как команда голландского спецназа под руководством Джона де Конинга провалила миссию в Северной Нигерии. Они собирались высвободить из плена узника, которого схватили представители террористической группировки «Боко Харам», однако потерпели фиаско. Во время операции погибло немало людей, как преступников, так и гражданских, а сам пленник оказался не тем, за кого себя выдавал. Теперь Джон охраняет нигерийского министра, который прибыл с визитом в Нидерланды. Он и есть тот самый пленник, которого пыталась вызволить группа Джона. Министр хочет, чтобы Джон молчал...