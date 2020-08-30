Menu
Commando's 2020, season 1

Commando's season 1 poster
Commando's 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Commando's" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Коммандос» прошло 3 года с тех пор, как команда голландского спецназа под руководством Джона де Конинга провалила миссию в Северной Нигерии. Они собирались высвободить из плена узника, которого схватили представители террористической группировки «Боко Харам», однако потерпели фиаско. Во время операции погибло немало людей, как преступников, так и гражданских, а сам пленник оказался не тем, за кого себя выдавал. Теперь Джон охраняет нигерийского министра, который прибыл с визитом в Нидерланды. Он и есть тот самый пленник, которого пыталась вызволить группа Джона. Министр хочет, чтобы Джон молчал...

7 IMDb
"Commando's" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Simon
Season 1 Episode 1
30 August 2020
Obadiya
Season 1 Episode 2
6 September 2020
Emeka
Season 1 Episode 3
13 September 2020
Mark
Season 1 Episode 4
20 September 2020
Kenneth
Season 1 Episode 5
27 September 2020
Semper Fokking Fi
Season 1 Episode 6
4 October 2020
De weg naar rust en vrede
Season 1 Episode 7
11 October 2020
Victim controlled
Season 1 Episode 8
18 October 2020
Gods toorn is a bitch
Season 1 Episode 9
25 October 2020
Happy ending
Season 1 Episode 10
1 November 2020
