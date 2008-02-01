Menu
Chernyj sneg 2 2008, season 1

Chernyj sneg 2 season 1 poster
Chernyj sneg 2 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 February 2008
Production year 2008
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Chernyj sneg 2" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Черный снег – 2» после череды трагедий, произошедшей в сибирском поселке Кержанцы, миновало 1,5 года. Сережа, Вера и сын Веры и Зацепина Василий обосновались в лесничестве. У них все отлично, они занимаются строительством нового большого дома. Спустя некоторое время на свет появляется дочка Верочка. Но однажды вновь случается нечто неожиданное: Вера видит неподалеку от дома странного человека, исчезает собака по кличке Дар, а затем и вовсе происходит пожар в новом доме. Оказывается, что все — дело рук Степы Зацепина. Он сумел уцелеть при помощи Пахома и теперь готов к решительным действиям.

"Chernyj sneg 2" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 February 2008
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 February 2008
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 February 2008
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 February 2008
TV series release schedule
