В 1-м сезоне сериала «Черный снег – 2» после череды трагедий, произошедшей в сибирском поселке Кержанцы, миновало 1,5 года. Сережа, Вера и сын Веры и Зацепина Василий обосновались в лесничестве. У них все отлично, они занимаются строительством нового большого дома. Спустя некоторое время на свет появляется дочка Верочка. Но однажды вновь случается нечто неожиданное: Вера видит неподалеку от дома странного человека, исчезает собака по кличке Дар, а затем и вовсе происходит пожар в новом доме. Оказывается, что все — дело рук Степы Зацепина. Он сумел уцелеть при помощи Пахома и теперь готов к решительным действиям.