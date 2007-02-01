Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Chernyj sneg 2007, season 1

Chernyj sneg season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chernyj sneg Seasons Season 1

Chernyj sneg 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 February 2007
Production year 2007
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Chernyj sneg" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Черный снег» экс-военнослужащий Сережа Гущев отправляется в Сибирь, чтобы найти Машу – племянницу его однополчанина. Он прибывает в село Кержавцы и узнает, что Степа – далеко не такой хороший парень, как казалось Сереже. Под маской бравого товарища по службе скрывался беспощадный тиран, который собирает группировку и пугает односельчан. Степан узнает, что много лет назад дедушка спрятал здесь золотые прииски, которые, по мнению Степана, нашли и присвоили местные жители. Степа хочет вернуть то, что принадлежит ему по праву. Он не собирается останавливаться, однако Сережа вмешивается в происходящее.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Chernyj sneg" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 February 2007
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 February 2007
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 February 2007
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 February 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more