В 1-м сезоне сериала «Черный снег» экс-военнослужащий Сережа Гущев отправляется в Сибирь, чтобы найти Машу – племянницу его однополчанина. Он прибывает в село Кержавцы и узнает, что Степа – далеко не такой хороший парень, как казалось Сереже. Под маской бравого товарища по службе скрывался беспощадный тиран, который собирает группировку и пугает односельчан. Степан узнает, что много лет назад дедушка спрятал здесь золотые прииски, которые, по мнению Степана, нашли и присвоили местные жители. Степа хочет вернуть то, что принадлежит ему по праву. Он не собирается останавливаться, однако Сережа вмешивается в происходящее.