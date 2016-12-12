В 1-м сезоне сериала «Гарри и Бип» два энергичных молодых пингвина любят как следует веселиться, ловить рыбку и постоянно оказываться героями захватывающих приключений! Непоседливый Гарри и его нерасторопный приятель Бип являются обитателями суровой Антарктиды. Они живут на огромном ледяном просторе, который им не терпится исследовать вдоль и поперек. Главные герои находчивы и веселы, они легко справляются с любыми испытаниями и трудностями при помощи своего жизнелюбия, доброты и отменного чувства юмора. Каждая проблема для Гарри и Бипа превращается в увлекательную задачу. И пингвинам не терпится найти решение.