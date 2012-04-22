В 1-м сезоне сериала «Хёка» 16-летний Хотаро Орэки является интровертом, который не любит к тому же обременять себя лишними обязательствами. Но в школе, где он учится, полагается заниматься внеклассной деятельностью. По рекомендации старшей сестры главный герой пишет заявление о поступлении в клуб любителей классической литературы. Он убежден, что там его никто не будет беспокоить. Однако в соответствующей аудитории Орэки встречает очаровательную Эру Титанда из параллельного класса. Эру производит впечатление хрупкой девушки, но стоит ей узнать о детективной загадке — и принцесса преображается на глазах...