Hyouka 2012, season 1

Hyouka
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 April 2012
Production year 2012
Number of episodes 22
Runtime 9 hours 10 minutes
"Hyouka" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Хёка» 16-летний Хотаро Орэки является интровертом, который не любит к тому же обременять себя лишними обязательствами. Но в школе, где он учится, полагается заниматься внеклассной деятельностью. По рекомендации старшей сестры главный герой пишет заявление о поступлении в клуб любителей классической литературы. Он убежден, что там его никто не будет беспокоить. Однако в соответствующей аудитории Орэки встречает очаровательную Эру Титанда из параллельного класса. Эру производит впечатление хрупкой девушки, но стоит ей узнать о детективной загадке — и принцесса преображается на глазах...

7.7 IMDb
"Hyouka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Esteemed Classics Club Has Been Restored
Season 1 Episode 1
22 April 2012
Activities of the Esteemed Classics Club
Season 1 Episode 2
29 April 2012
Inheritors of the Classics Club and Its Circumstances
Season 1 Episode 3
4 May 2012
Past Days of the Classics Club and Its Glory
Season 1 Episode 4
13 May 2012
The Truth of the Classics Club and Its Past
Season 1 Episode 5
20 May 2012
To Commit a Sin
Season 1 Episode 6
27 May 2012
True Colors
Season 1 Episode 7
3 June 2012
Let's Go to the Screening!
Season 1 Episode 8
10 June 2012
The Furuoka Deserted Village Murder Case
Season 1 Episode 9
18 June 2012
What No One Noticed
Season 1 Episode 10
24 June 2012
End Credits of the Fool
Season 1 Episode 11
2 July 2012
Practically Piled to the Ceiling
Season 1 Episode 12
8 July 2012
A Corpse by Evening
Season 1 Episode 13
16 July 2012
Wild Fire
Season 1 Episode 14
23 July 2012
The Juumonji Case
Season 1 Episode 15
30 July 2012
The Last Target
Season 1 Episode 16
5 August 2012
The Kudryavka Sequence
Season 1 Episode 17
13 August 2012
Does the Sun Shine on the Peaks?
Season 1 Episode 18
20 August 2012
Those Whom It May Concern
Season 1 Episode 19
27 August 2012
Sappy New Year
Season 1 Episode 20
3 September 2012
The Case of the Handmade Chocolate
Season 1 Episode 21
10 September 2012
The Doll That Took a Detour
Season 1 Episode 22
17 September 2012
