Sasha i Piter season 1 watch online

Sasha i Piter 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Sasha i Piter" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Саша и Питер» ради того, чтобы отомстить своему бывшему возлюбленному, Саша готова пойти на многое. В том числе – сменить место жительства и работу. Девушка отправляется в Северную столицу и устраивается на работу в местный загс. Она знает, что в скором времени здесь собирается сыграть свадьбу ее бывший молодой человек со своей новой пассией. Саша хочет расстроить свадьбу, однако промахивается с должностью. Ее назначают... регистратором бракоразводных процессов. Саша попадает в эпицентр романтических приключений и многочисленных курьезных ситуаций, связанных с расторжением браков.

Series rating

7.1
Rate 33 votes
6.2 IMDb
"Sasha i Piter" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 February 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 February 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 February 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 February 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
27 February 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 February 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 March 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
7 March 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
12 March 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
14 March 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
19 March 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
21 March 2024
