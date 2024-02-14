В 1-м сезоне сериала «Саша и Питер» ради того, чтобы отомстить своему бывшему возлюбленному, Саша готова пойти на многое. В том числе – сменить место жительства и работу. Девушка отправляется в Северную столицу и устраивается на работу в местный загс. Она знает, что в скором времени здесь собирается сыграть свадьбу ее бывший молодой человек со своей новой пассией. Саша хочет расстроить свадьбу, однако промахивается с должностью. Ее назначают... регистратором бракоразводных процессов. Саша попадает в эпицентр романтических приключений и многочисленных курьезных ситуаций, связанных с расторжением браков.