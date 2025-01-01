Menu
Thunder in Paradise 1994, season 1

Season premiere 25 March 1994
Production year 1994
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 30 minutes
В 1-м сезоне сериала «Гром в раю» когда правительство отменяет заказ на скоростные лодки с высокотехнологичным голосовым управлением, бывшим морским пехотинцам Спенсеру и Брубейкеру требуется источник дохода. Загадочное предложение может означать конец материальных трудностей для главных героев. Спенс и Бру должны снова остановить своего заклятого врага Хаммерхеда, который получил контроль над сверхсекретным военно-морским устройством. Заклятый враг бывших морпехов, опасный преступник, захватывает подводную тюрьму, в которой он заточен. Тем временем Принц интересуется Келли, в которую влюблен Брубейкер.

0.0
5.4 IMDb
"Thunder in Paradise" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Thunder in Paradise (1)
Season 1 Episode 1
25 March 1994
Thunder in Paradise (2)
Season 1 Episode 2
25 March 1994
Tug of War
Season 1 Episode 3
1 April 1994
Sea Quentin
Season 1 Episode 4
8 April 1994
Strange Bru
Season 1 Episode 5
15 April 1994
Sealed with a Kismet (1)
Season 1 Episode 6
22 April 1994
Sealed with a Kismet (2)
Season 1 Episode 7
29 April 1994
Changing of the Guard
Season 1 Episode 8
6 May 1994
Gettysburg Change of Address
Season 1 Episode 9
13 May 1994
Distant Shout of Thunder
Season 1 Episode 10
20 May 1994
Nature of the Beast
Season 1 Episode 11
27 May 1994
Identity Crisis
Season 1 Episode 12
8 July 1994
Queen of Hearts
Season 1 Episode 13
15 July 1994
Plunder in Paradise
Season 1 Episode 14
22 July 1994
Eye for an Eye
Season 1 Episode 15
26 August 1994
Endangered Species
Season 1 Episode 16
9 September 1994
Deadly Lessons (1)
Season 1 Episode 17
16 September 1994
Deadly Lessons (2)
Season 1 Episode 18
23 September 1994
Blast Off
Season 1 Episode 19
6 November 1994
Dead Reckoning
Season 1 Episode 20
13 November 1994
Major and Minor (1)
Season 1 Episode 21
20 November 1994
Major and Minor (2)
Season 1 Episode 22
27 November 1994
