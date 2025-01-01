В 1-м сезоне сериала «Гром в раю» когда правительство отменяет заказ на скоростные лодки с высокотехнологичным голосовым управлением, бывшим морским пехотинцам Спенсеру и Брубейкеру требуется источник дохода. Загадочное предложение может означать конец материальных трудностей для главных героев. Спенс и Бру должны снова остановить своего заклятого врага Хаммерхеда, который получил контроль над сверхсекретным военно-морским устройством. Заклятый враг бывших морпехов, опасный преступник, захватывает подводную тюрьму, в которой он заточен. Тем временем Принц интересуется Келли, в которую влюблен Брубейкер.