Cena lyubvi 2015, season 1

Cena lyubvi season 1 poster
Cena lyubvi 16+
Title Сезон 1
Season premiere 31 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Cena lyubvi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Цена любви» сорокалетняя замужняя женщина Елена преподает в университете. Коллеги ее уважают, студенты – боятся, а муж и дочь – любят. Казалось бы, жизнь Лены успешна и безоблачна, но в душе у нее царит полный раздрай. Уже несколько лет она не чувствует ничего к своему надоевшему супругу и страдает под гнетом одинаковых будней. Женщина уверена, что в ее судьбе больше не случится ничего хорошего, ведь юность и любовь позади, разве можно мечтать о большем? Но неожиданно в ее мир ураганом врывается двадцатилетний обаятельный и страстный студент Андрей, которому удается увести Лену из семьи. Но чем кончится опрометчивый роман?

"Cena lyubvi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 October 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
31 October 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 October 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 October 2015
TV series release schedule
