В 1-м сезоне сериала «Цена любви» сорокалетняя замужняя женщина Елена преподает в университете. Коллеги ее уважают, студенты – боятся, а муж и дочь – любят. Казалось бы, жизнь Лены успешна и безоблачна, но в душе у нее царит полный раздрай. Уже несколько лет она не чувствует ничего к своему надоевшему супругу и страдает под гнетом одинаковых будней. Женщина уверена, что в ее судьбе больше не случится ничего хорошего, ведь юность и любовь позади, разве можно мечтать о большем? Но неожиданно в ее мир ураганом врывается двадцатилетний обаятельный и страстный студент Андрей, которому удается увести Лену из семьи. Но чем кончится опрометчивый роман?