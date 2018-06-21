Menu
Cena proshlogo 2018, season 1

Title Сезон 1
Season premiere 21 June 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Cena proshlogo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Цена прошлого» в элитном коттеджном поселке под Москвой проживает идеальное, на первый взгляд, семейство Головиных. Алексея и Мария в браке уже много лет, они воспитывают десятилетнюю дочку Катеньку и выглядят для всех счастливой парой. И Леша действительно ни на что не жалуется, в отличие от Маши. Женщина разочаровалась в браке и устала от быта. Она мечтает о романтических приключениях, а тут как раз поблизости появляется некогда влюбленный в нее одноклассник Олег Демьяненко. Поддавшись ухаживаниям, она решается изменить мужу, даже не представляя, во что ввязывается и с кем имеет дело на самом деле.

"Cena proshlogo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 June 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 June 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 June 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 June 2018
