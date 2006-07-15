В 1-м сезоне сериала «Столыпин… Невыученные уроки» царь Николай II своим очередным указом назначает нового главу правительства. Им становится потомок старинного русского рода Петр Аркадьевич Столыпин, который искренне предан императору, а главное – своей стране. Он быстро понимает, что России больше не подходит намеченный ранее путь экономического и политического развития. В стране назревает бурное недовольство, которое грозит вылиться в революцию. Поэтому Столыпин начинает нащупывать новое направление реформ. К сожалению, вскоре он наживает могущественных врагов, используют все средства для борьбы с реформатором.