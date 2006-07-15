Menu
Stolypin… Nevyuchennye uroki season 1 watch online

Stolypin… Nevyuchennye uroki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Stolypin… Nevyuchennye uroki Seasons Season 1

Stolypin… Nevyuchennye uroki 12+
Title Сезон 1
Season premiere 15 July 2006
Production year 2006
Number of episodes 14
Runtime 10 hours 58 minutes
"Stolypin… Nevyuchennye uroki" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Столыпин… Невыученные уроки» царь Николай II своим очередным указом назначает нового главу правительства. Им становится потомок старинного русского рода Петр Аркадьевич Столыпин, который искренне предан императору, а главное – своей стране. Он быстро понимает, что России больше не подходит намеченный ранее путь экономического и политического развития. В стране назревает бурное недовольство, которое грозит вылиться в революцию. Поэтому Столыпин начинает нащупывать новое направление реформ. К сожалению, вскоре он наживает могущественных врагов, используют все средства для борьбы с реформатором.

"Stolypin… Nevyuchennye uroki" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 July 2006
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 July 2006
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 July 2006
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 July 2006
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 July 2006
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 July 2006
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 July 2006
Серия 8
Season 1 Episode 8
23 July 2006
Серия 9
Season 1 Episode 9
29 July 2006
Серия 10
Season 1 Episode 10
29 July 2006
Серия 11
Season 1 Episode 11
30 July 2006
Серия 12
Season 1 Episode 12
30 July 2006
Серия 13
Season 1 Episode 13
6 August 2006
Серия 14
Season 1 Episode 14
6 August 2006
