В 1-м сезоне сериала «Время Синдбада» бывший агент с восточными корнями вновь сотрудничает со спецслужбами РФ. На сей раз ему необходимо помешать владельцу оружейного концерна реализовать его коварный план. Хвостов готов ради личной наживы инициировать в ЕС новый виток гонки вооружений. Он спланировал убийство российского представителя при НАТО, с которым не сумел наладить контакт, и уничтожил секретную квартиру организации в Брюсселе. Синдбаду и его команде предстоит заняться предприимчивым бизнесменом. Также агенты примут участие в обезвреживании опасной криминальной группировки, которая орудует в разных странах.