Vremya Sindbada season 1 watch online

Vremya Sindbada season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Vremya Sindbada Seasons Season 1

Vremya Sindbada 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 March 2013
Production year 2013
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 24 minutes
"Vremya Sindbada" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Время Синдбада» бывший агент с восточными корнями вновь сотрудничает со спецслужбами РФ. На сей раз ему необходимо помешать владельцу оружейного концерна реализовать его коварный план. Хвостов готов ради личной наживы инициировать в ЕС новый виток гонки вооружений. Он спланировал убийство российского представителя при НАТО, с которым не сумел наладить контакт, и уничтожил секретную квартиру организации в Брюсселе. Синдбаду и его команде предстоит заняться предприимчивым бизнесменом. Также агенты примут участие в обезвреживании опасной криминальной группировки, которая орудует в разных странах.

"Vremya Sindbada" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 March 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 March 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 March 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 March 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 March 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 March 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
24 March 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
25 March 2013
Серия 9
Season 1 Episode 9
26 March 2013
Серия 10
Season 1 Episode 10
27 March 2013
Серия 11
Season 1 Episode 11
28 March 2013
Серия 12
Season 1 Episode 12
29 March 2013
Серия 13
Season 1 Episode 13
30 March 2013
Серия 14
Season 1 Episode 14
31 March 2013
Серия 15
Season 1 Episode 15
1 April 2013
Серия 16
Season 1 Episode 16
2 April 2013
Серия 17
Season 1 Episode 17
3 April 2013
Серия 18
Season 1 Episode 18
4 April 2013
Серия 20
Season 1 Episode 20
6 April 2013
Серия 20
Season 1 Episode 21
7 April 2013
Серия 22
Season 1 Episode 22
8 April 2013
Серия 23
Season 1 Episode 23
9 April 2013
Серия 24
Season 1 Episode 24
10 April 2013
Серия 19
Season 4 Episode 19
5 April 2013
TV series release schedule
