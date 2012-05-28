В 1-м сезоне сериала «Странствия Синдбада» правоохранительные органы задерживают в Питере террориста Сиддик-ходжа, который находится там нелегально и «мутит воду». Он возглавляет группировку националистов и руководит террористической организацией. В это самое время в Турции кто-то совершает покушение на Синдбада, давно живущего на берегу моря и промышляющего рыбной ловлей. К нему в больничную палату наведывается Смит, который заявляет, что покушение – это дело юриста Раббани. К тому же Раббани в Северной столице руководит операцией по освобождению мусульманского муфтия. Смит хочет, чтобы Синдбад отправился в Санкт-Петербург и убрал Раббани.