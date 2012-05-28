Menu
Stranstviya Sindbada season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Stranstviya Sindbada Seasons Season 1

Stranstviya Sindbada 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 May 2012
Production year 2012
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 16 minutes
"Stranstviya Sindbada" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Странствия Синдбада» правоохранительные органы задерживают в Питере террориста Сиддик-ходжа, который находится там нелегально и «мутит воду». Он возглавляет группировку националистов и руководит террористической организацией. В это самое время в Турции кто-то совершает покушение на Синдбада, давно живущего на берегу моря и промышляющего рыбной ловлей. К нему в больничную палату наведывается Смит, который заявляет, что покушение – это дело юриста Раббани. К тому же Раббани в Северной столице руководит операцией по освобождению мусульманского муфтия. Смит хочет, чтобы Синдбад отправился в Санкт-Петербург и убрал Раббани.

"Stranstviya Sindbada" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 May 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 May 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 May 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 May 2012
Серия 5
Season 1 Episode 5
30 May 2012
Серия 6
Season 1 Episode 6
30 May 2012
Серия 7
Season 1 Episode 7
31 May 2012
Серия 8
Season 1 Episode 8
31 May 2012
Серия 9
Season 1 Episode 9
4 June 2012
Серия 10
Season 1 Episode 10
4 June 2012
Серия 11
Season 1 Episode 11
5 June 2012
Серия 12
Season 1 Episode 12
5 June 2012
Серия 13
Season 1 Episode 13
6 June 2012
Серия 14
Season 1 Episode 14
6 June 2012
Серия 15
Season 1 Episode 15
7 June 2012
Серия 16
Season 1 Episode 16
7 June 2012
TV series release schedule
