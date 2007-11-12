В 1-м сезоне сериала «Последнее путешествие Синдбада» бизнесмен Михаил Баринов сбивается с ног в поисках бесследно пропавшей любимой женщины. Будучи талантливым врачом, она получила интересное предложение от одной из крупных клиник Туниса и уехала на переговоры. Однако вскоре телефон девушки перестал отвечать, да и сама она будто бы провалилась сквозь землю. Отчаявшись найти ее самостоятельно или с помощью полиции, Баринов обращается к узкому специалисту – некоему Синдбаду, человеку, родившемуся в Тунисе, но служащему теперь на российские спецслужбы. У него есть версия, куда могла подеваться красавица.