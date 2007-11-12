Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Poslednee puteshestvie Sindbada season 1 watch online

Poslednee puteshestvie Sindbada season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Poslednee puteshestvie Sindbada Seasons Season 1

Poslednee puteshestvie Sindbada 16+
Title Сезон 1
Season premiere 12 November 2007
Production year 2007
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 12 minutes
"Poslednee puteshestvie Sindbada" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Последнее путешествие Синдбада» бизнесмен Михаил Баринов сбивается с ног в поисках бесследно пропавшей любимой женщины. Будучи талантливым врачом, она получила интересное предложение от одной из крупных клиник Туниса и уехала на переговоры. Однако вскоре телефон девушки перестал отвечать, да и сама она будто бы провалилась сквозь землю. Отчаявшись найти ее самостоятельно или с помощью полиции, Баринов обращается к узкому специалисту – некоему Синдбаду, человеку, родившемуся в Тунисе, но служащему теперь на российские спецслужбы. У него есть версия, куда могла подеваться красавица.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Poslednee puteshestvie Sindbada" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 November 2007
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 November 2007
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 November 2007
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 November 2007
Серия 5
Season 1 Episode 5
13 November 2007
Серия 6
Season 1 Episode 6
13 November 2007
Серия 7
Season 1 Episode 7
14 November 2007
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 November 2007
Серия 9
Season 1 Episode 9
14 November 2007
Серия 10
Season 1 Episode 10
15 November 2007
Серия 11
Season 1 Episode 11
15 November 2007
Серия 12
Season 1 Episode 12
15 November 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more