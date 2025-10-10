Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hroniki russkoj revolyucii 2025, season 1

Hroniki russkoj revolyucii season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hroniki russkoj revolyucii Seasons Season 1

Hroniki russkoj revolyucii 18+
Title Сезон 1
Season premiere 10 October 2025
Production year 2025
Number of episodes 16
Runtime 0 minute
"Hroniki russkoj revolyucii" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Хроники русской революции» действие происходит 25-26 октября в Петрограде. Владимир Ленин, а также Каменев, Троцкий и другие левые эсеры захватывают власть. Во время вооруженного восстания к власти приходит правительство, созданное II Всероссийским съездом Советов. Большую часть делегатов составляют большевики и их союзники, которых поддержали национальные организации. Меньшинство составляют интернационалисты и анархисты. Революция оказала колоссальное влияние не только на события, происходившие в России в этот период, но и на развитие мировой истории в 20-м столетии.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
Hroniki russkoj revolyucii season 1 new episodes release schedule TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 October 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
Серия 9
Season 1 Episode 9
TBA
Серия 10
Season 1 Episode 10
TBA
Серия 11
Season 1 Episode 11
TBA
Серия 12
Season 1 Episode 12
TBA
Серия 13
Season 1 Episode 13
TBA
Серия 14
Season 1 Episode 14
TBA
Серия 15
Season 1 Episode 15
TBA
Серия 16
Season 1 Episode 16
TBA
Серия 5
Season 5 Episode 5
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more