В 1-м сезоне сериала «Хроники русской революции» действие происходит 25-26 октября в Петрограде. Владимир Ленин, а также Каменев, Троцкий и другие левые эсеры захватывают власть. Во время вооруженного восстания к власти приходит правительство, созданное II Всероссийским съездом Советов. Большую часть делегатов составляют большевики и их союзники, которых поддержали национальные организации. Меньшинство составляют интернационалисты и анархисты. Революция оказала колоссальное влияние не только на события, происходившие в России в этот период, но и на развитие мировой истории в 20-м столетии.