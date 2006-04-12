Menu
В 1-м сезоне сериала «Обан: Звездные гонки» на Землю приходит благая весть. На делекой планете Обан проходят Звездные гонки – уникальное и самое крупное во всей вселенной состязание по скоростному вождению дронов. Оно случается всего лишь раз в 10 тысяч земных лет, так что не поучаствовать в нем было бы огромной ошибкой. У землян есть и еще одна веская причина выставить на состязании свою команду и победить. Дело в том, что главные противники нашей планеты – зловещие космические завоеватели Кроги – уже подали заявку на участие. Проиграть им или тем более не принять вызов было бы равносильно поражению в самой настоящей войне.

A Fresh Start
Season 1 Episode 1
12 April 2006
Hostilities Break Out
Season 1 Episode 2
12 April 2006
Grave Like Grooor
Season 1 Episode 3
19 April 2006
In Like Flint
Season 1 Episode 4
26 April 2006
Cruel Like Ceres
Season 1 Episode 5
3 May 2006
Playful Like Para-dice
Season 1 Episode 6
10 May 2006
Treacherous Like Toros
Season 1 Episode 7
17 May 2006
Agile Like Aikka
Season 1 Episode 8
24 May 2006
Surprising Like Super-Racer
Season 1 Episode 9
31 May 2006
Resistant Like Rush
Season 1 Episode 10
7 June 2006
Silent Like Spirit
Season 1 Episode 11
14 June 2006
The Will to Win
Season 1 Episode 12
21 June 2006
Make Way!
Season 1 Episode 13
28 June 2006
Welcome to Oban
Season 1 Episode 14
7 July 2006
Fierce Like Lord Furter
Season 1 Episode 15
13 September 2006
Nervous Like Ning & Skun
Season 1 Episode 16
20 September 2006
Optimised Like Ondai
Season 1 Episode 17
27 September 2006
Monstrous Like Muir
Season 1 Episode 18
4 October 2006
The Origin of the World
Season 1 Episode 19
11 October 2006
Secret Like Sul
Season 1 Episode 20
20 October 2006
Ominous Like O
Season 1 Episode 21
25 October 2006
Revelations
Season 1 Episode 22
8 November 2006
Cruel Like Kross
Season 1 Episode 23
15 November 2006
Canaletto's Revenge
Season 1 Episode 24
22 November 2006
Unlikely Alliances
Season 1 Episode 25
29 November 2006
The Moment of Truth
Season 1 Episode 26
6 December 2006
