В 1-м сезоне сериала «Обан: Звездные гонки» на Землю приходит благая весть. На делекой планете Обан проходят Звездные гонки – уникальное и самое крупное во всей вселенной состязание по скоростному вождению дронов. Оно случается всего лишь раз в 10 тысяч земных лет, так что не поучаствовать в нем было бы огромной ошибкой. У землян есть и еще одна веская причина выставить на состязании свою команду и победить. Дело в том, что главные противники нашей планеты – зловещие космические завоеватели Кроги – уже подали заявку на участие. Проиграть им или тем более не принять вызов было бы равносильно поражению в самой настоящей войне.