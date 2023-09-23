В 1-м сезоне сериала «Кибердеревня» в XXII столетии у каждого обитателя планеты Земля есть собственные роботы, а люди без особых усилий перемещаются по Вселенной. Главный герой Николай ведет беззаботное существование со своими родственниками в кибердеревне на Марсе. Он занимается автоматизированным хозяйством. Мирная жизнь заканчивается, когда на планету прибывает глава могущественной компании — Барагозин, который собирается создать на месте деревни свой завод. Николай не готов уступать свое жилище. Он отправляется в опасное и захватывающее приключение — возвращается на Землю, чтобы спасти свое хозяйство.