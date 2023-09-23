Menu
Kiberderevnya season 1 watch online

Kiberderevnya season 1 poster
Kiberderevnya 12+
Title Сезон 1
Season premiere 23 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 40 minutes
"Kiberderevnya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кибердеревня» в XXII столетии у каждого обитателя планеты Земля есть собственные роботы, а люди без особых усилий перемещаются по Вселенной. Главный герой Николай ведет беззаботное существование со своими родственниками в кибердеревне на Марсе. Он занимается автоматизированным хозяйством. Мирная жизнь заканчивается, когда на планету прибывает глава могущественной компании — Барагозин, который собирается создать на месте деревни свой завод. Николай не готов уступать свое жилище. Он отправляется в опасное и захватывающее приключение — возвращается на Землю, чтобы спасти свое хозяйство.

Series rating

7.2
Rate 15 votes
7.3 IMDb

"Kiberderevnya" season 1 list of episodes.

Серия 1
Season 1 Episode 1
23 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 October 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
14 October 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 October 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
28 October 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
4 November 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
11 November 2023
