В 1-м сезоне сериала «Наемник Куорри» солдаты Мак и Артур возвращаются из Вьетнама, где принимали участие в боевых действиях, в родной Мемфис. В аэропорту они видят многочисленных участников акции, которые выступают против военного конфликта во Вьетнаме. Протестующие настроены весьма агрессивно. Мака и Артура они считают жестокими убийцами. Вернувшись домой, Мак обнаруживает, что даже его супруга Джони не рада его возвращению. Кроме того, бывшим военным непросто устроиться на работу в мирных Штатах. Мужчина страдает от посттравматического синдрома, но ни врачи, ни тем более простые люди пока не знают, что это такое.