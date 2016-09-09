Menu
Russian
Season premiere 9 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Наемник Куорри» солдаты Мак и Артур возвращаются из Вьетнама, где принимали участие в боевых действиях, в родной Мемфис. В аэропорту они видят многочисленных участников акции, которые выступают против военного конфликта во Вьетнаме. Протестующие настроены весьма агрессивно. Мака и Артура они считают жестокими убийцами. Вернувшись домой, Мак обнаруживает, что даже его супруга Джони не рада его возвращению. Кроме того, бывшим военным непросто устроиться на работу в мирных Штатах. Мужчина страдает от посттравматического синдрома, но ни врачи, ни тем более простые люди пока не знают, что это такое.

You Don't Miss Your Water
Season 1 Episode 1
9 September 2016
Figure Four
Season 1 Episode 2
16 September 2016
A Mouthful of Splinters
Season 1 Episode 3
23 September 2016
Seldom Realized
Season 1 Episode 4
30 September 2016
Coffee Blues
Season 1 Episode 5
7 October 2016
His Deeds Were Scattered
Season 1 Episode 6
14 October 2016
Carnival of Souls
Season 1 Episode 7
21 October 2016
Nuoc Cha Da Mon
Season 1 Episode 8
28 October 2016
