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Постер к 1-му сезону сериала Наемник Куорри
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Киноафиша Сериалы Наемник Куорри Сезоны Сезон 1

Наемник Куорри, 1 сезон

Quarry 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Наемник Куорри»

В 1-м сезоне сериала «Наемник Куорри» солдаты Мак и Артур возвращаются из Вьетнама, где принимали участие в боевых действиях, в родной Мемфис. В аэропорту они видят многочисленных участников акции, которые выступают против военного конфликта во Вьетнаме. Протестующие настроены весьма агрессивно. Мака и Артура они считают жестокими убийцами. Вернувшись домой, Мак обнаруживает, что даже его супруга Джони не рада его возвращению. Кроме того, бывшим военным непросто устроиться на работу в мирных Штатах. Мужчина страдает от посттравматического синдрома, но ни врачи, ни тем более простые люди пока не знают, что это такое.

Список серий 1-го сезона сериала «Наемник Куорри» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Что имеем – не храним You Don't Miss Your Water
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2016
Болевой захват Figure Four
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2016
Щепок полон рот A Mouthful of Splinters
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2016
Редко осознаём Seldom Realized
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2016
Кофейная грусть Coffee Blues
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2016
Его дела рассыпались His Deeds Were Scattered
Сезон 1 Серия 6
14 октября 2016
Карнавал душ Carnival of Souls
Сезон 1 Серия 7
21 октября 2016
Земля моих отцов Nuoc Cha Da Mon
Сезон 1 Серия 8
28 октября 2016
График выхода всех сериалов
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