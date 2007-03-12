Menu
Priisk 2007 - 2010 season 1

Priisk 16+
Title Сезон 1
Season premiere 12 March 2007
Production year 2007
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Priisk" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Прииск» мореплаватель Геннадий Томилин возвращается в родной поселок через 5 лет после путешествия. Он огорчен, что его невеста Катерина не дождалась и стала женой петербургского геолога. Этот мужчина прибыл в поселок, чтобы отыскать золотоносную жилу и помочь сельским жителям. Внезапно из поселка пропадает 36 килограммов золота, после чего обнаруживается тело сотрудника правоохранительных органов Служаева. Через время исчезает с прииска Романов, и подозрения в убийстве и в похищении падают на него. Чтобы помочь местным сотрудникам, из центра на прииск едет Гаранин. Он должен разобраться в случившемся.

5.3 IMDb
"Priisk" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 March 2007
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 March 2007
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 March 2007
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 March 2007
Серия 5
Season 1 Episode 5
12 March 2007
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 March 2007
Серия 7
Season 1 Episode 7
12 March 2007
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 March 2007
