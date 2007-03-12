В 1-м сезоне сериала «Прииск» мореплаватель Геннадий Томилин возвращается в родной поселок через 5 лет после путешествия. Он огорчен, что его невеста Катерина не дождалась и стала женой петербургского геолога. Этот мужчина прибыл в поселок, чтобы отыскать золотоносную жилу и помочь сельским жителям. Внезапно из поселка пропадает 36 килограммов золота, после чего обнаруживается тело сотрудника правоохранительных органов Служаева. Через время исчезает с прииска Романов, и подозрения в убийстве и в похищении падают на него. Чтобы помочь местным сотрудникам, из центра на прииск едет Гаранин. Он должен разобраться в случившемся.