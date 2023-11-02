В 1-м сезоне сериала «Саша против!» девушка-подросток Александра давно пережила расставание родителей, и ее вполне устраивает вольготная жизнь на пару с матерью. Саша делает что хочет и с энтузиазмом строит спортивную карьеру, надеясь поступить после выпускного в престижное учебное заведение. Но тут на ее голову сваливается неожиданная новость: мама встречает новую любовь. Мало того, что она собирается выйти замуж за мужчину другой национальности, так еще и хочет, чтобы смешанная семья дружно жила под одной крышей. Только вот новый сводный брат Мамажан производит на девушку не лучшее впечатление, как, впрочем, и она на него.