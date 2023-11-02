Menu
Sasha protiv! 2023, season 1

Sasha protiv! 16+
Season premiere 2 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 44 minutes
"Sasha protiv!" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Саша против!» девушка-подросток Александра давно пережила расставание родителей, и ее вполне устраивает вольготная жизнь на пару с матерью. Саша делает что хочет и с энтузиазмом строит спортивную карьеру, надеясь поступить после выпускного в престижное учебное заведение. Но тут на ее голову сваливается неожиданная новость: мама встречает новую любовь. Мало того, что она собирается выйти замуж за мужчину другой национальности, так еще и хочет, чтобы смешанная семья дружно жила под одной крышей. Только вот новый сводный брат Мамажан производит на девушку не лучшее впечатление, как, впрочем, и она на него.

6.6 IMDb
Sasha protiv! List of episodes
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
9 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
9 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
14 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 November 2023
