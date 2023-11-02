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Постер к 1-му сезону сериала Саша против!
Киноафиша Сериалы Саша против! Сезоны Сезон 1

Sasha protiv! 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Саша против!»

В 1-м сезоне сериала «Саша против!» девушка-подросток Александра давно пережила расставание родителей, и ее вполне устраивает вольготная жизнь на пару с матерью. Саша делает что хочет и с энтузиазмом строит спортивную карьеру, надеясь поступить после выпускного в престижное учебное заведение. Но тут на ее голову сваливается неожиданная новость: мама встречает новую любовь. Мало того, что она собирается выйти замуж за мужчину другой национальности, так еще и хочет, чтобы смешанная семья дружно жила под одной крышей. Только вот новый сводный брат Мамажан производит на девушку не лучшее впечатление, как, впрочем, и она на него.

График выхода новых серий Саша против! 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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