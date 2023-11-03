В 1-м сезоне сериала «Ферри: Сериал» в центре событий оказывается мелкий и не очень успешный бизнесмен по имени Ферри Боуман. Однажды друзья Джон, Ремко и Деннис предлагают ему хорошо подзаработать опасным и нелегальным путем – продажей экстези. Заручившись поддержкой шурина Ларса, герой соглашается на этот рискованный шаг. Однако проблемы обрушиваются на его голову одна за другой. Возлюбленная Даниэль, едва прознав о новом деле Ферри, уходит от него и даже перестает общаться с собственным братом. А местному наркобарону Ари Тэку не нравятся начинающие конкуренты, поэтому он насылает на них своих подручных.