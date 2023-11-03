Menu
Ferry: De Serie season 1 poster
Season premiere 3 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Ferry: De Serie" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ферри: Сериал» в центре событий оказывается мелкий и не очень успешный бизнесмен по имени Ферри Боуман. Однажды друзья Джон, Ремко и Деннис предлагают ему хорошо подзаработать опасным и нелегальным путем – продажей экстези. Заручившись поддержкой шурина Ларса, герой соглашается на этот рискованный шаг. Однако проблемы обрушиваются на его голову одна за другой. Возлюбленная Даниэль, едва прознав о новом деле Ферри, уходит от него и даже перестает общаться с собственным братом. А местному наркобарону Ари Тэку не нравятся начинающие конкуренты, поэтому он насылает на них своих подручных.

Members only
Season 1 Episode 1
3 November 2023
Undercover
Season 1 Episode 2
3 November 2023
Rommel
Season 1 Episode 3
3 November 2023
Attack
Season 1 Episode 4
3 November 2023
Lang leve de koning
Season 1 Episode 5
3 November 2023
De dip
Season 1 Episode 6
3 November 2023
Defect
Season 1 Episode 7
3 November 2023
Een sprookje in Brabant
Season 1 Episode 8
3 November 2023
