Mubing 2023, season 1

Mubing
Season premiere 9 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Mubing" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Перемещение» в обычной корейской школе учится троица вполне заурядных, на первых взгляд, учеников. Ким Бон-сок, Чан Хи-су и Ли Чан-хун дружат между собой, держась в стороне от других одноклассников. А все потому, что у них и их семей есть общая тайна. Ребята унаследовали от своих родителей уникальные сверхспособности. Ким Бон-сок может подняться в воздух без летательного аппарата, Ли Чан-хун гнет стальные столбы голыми руками, а Чан Хи-су может восстановиться на глазах после любой раны. Их задача – скрыть свои силы от людей, которые могут использовать их в корыстных и недобрых целях.

Mubing List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 August 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 August 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
9 August 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 August 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
9 August 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 August 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
9 August 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
16 August 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
16 August 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
23 August 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
23 August 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
30 August 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
30 August 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
6 September 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
6 September 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
13 September 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
13 September 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
20 September 2023
Episode 19
Season 1 Episode 19
20 September 2023
Episode 20
Season 1 Episode 20
20 September 2023
