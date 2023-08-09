В 1-м сезоне сериала «Перемещение» в обычной корейской школе учится троица вполне заурядных, на первых взгляд, учеников. Ким Бон-сок, Чан Хи-су и Ли Чан-хун дружат между собой, держась в стороне от других одноклассников. А все потому, что у них и их семей есть общая тайна. Ребята унаследовали от своих родителей уникальные сверхспособности. Ким Бон-сок может подняться в воздух без летательного аппарата, Ли Чан-хун гнет стальные столбы голыми руками, а Чан Хи-су может восстановиться на глазах после любой раны. Их задача – скрыть свои силы от людей, которые могут использовать их в корыстных и недобрых целях.