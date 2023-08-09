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Постер к 1-му сезону сериала Перемещение
Киноафиша Сериалы Перемещение Сезоны Сезон 1

Перемещение, 1 сезон

Mubing
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Перемещение»

В 1-м сезоне сериала «Перемещение» в обычной корейской школе учится троица вполне заурядных, на первых взгляд, учеников. Ким Бон-сок, Чан Хи-су и Ли Чан-хун дружат между собой, держась в стороне от других одноклассников. А все потому, что у них и их семей есть общая тайна. Ребята унаследовали от своих родителей уникальные сверхспособности. Ким Бон-сок может подняться в воздух без летательного аппарата, Ли Чан-хун гнет стальные столбы голыми руками, а Чан Хи-су может восстановиться на глазах после любой раны. Их задача – скрыть свои силы от людей, которые могут использовать их в корыстных и недобрых целях.

График выхода новых серий Перемещение 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 августа 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 августа 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
16 августа 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
23 августа 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
23 августа 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
30 августа 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
30 августа 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
6 сентября 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
6 сентября 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
13 сентября 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
13 сентября 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
20 сентября 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
20 сентября 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
20 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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