В 1-м сезоне сериала «Спокойной ночи, мир» в центре событий оказывается обычное, не очень счастливое японское семейство. Отец постоянно пытается заработать денег и достичь чего-то в жизни, но все его потуги терпят неудачу. Мать пренебрегает домашним хозяйством и заботой о детях, уделяя слишком много времени своим прихотям и внешнему виду. Старший сын страдает легкой формой аутизма и практически ни с кем не общается, блуждая по коридорам собственного сознания. Зато младший, не в пример ему, преуспевает во всем, за что берется. Но внезапно выясняется, что весь их привычный мир – выдумка, а сами они – невольные персонажи в онлайн-игре.