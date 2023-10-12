Menu
Good Night World 2023, season 1

Good Night World season 1 poster
Good Night World

Good Night World
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Good Night World" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Спокойной ночи, мир» в центре событий оказывается обычное, не очень счастливое японское семейство. Отец постоянно пытается заработать денег и достичь чего-то в жизни, но все его потуги терпят неудачу. Мать пренебрегает домашним хозяйством и заботой о детях, уделяя слишком много времени своим прихотям и внешнему виду. Старший сын страдает легкой формой аутизма и практически ни с кем не общается, блуждая по коридорам собственного сознания. Зато младший, не в пример ему, преуспевает во всем, за что берется. Но внезапно выясняется, что весь их привычный мир – выдумка, а сами они – невольные персонажи в онлайн-игре.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.4 IMDb
Write review
Good Night World List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
12 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
12 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 October 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
12 October 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
12 October 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
12 October 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
12 October 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
12 October 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
12 October 2023
TV series release schedule
