Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Shifr 4 2024, season 1

Shifr 4 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Shifr 4 Seasons Season 1

Shifr 4 16+
Title Сезон 1
Season premiere 29 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Shifr 4" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Шифр 4» в центре событий вновь оказывается четверка подруг, служивших в годы войны в Главном разведывательном управлении СССР. Пользуясь своим прошлым опытом, они помогают следователю Проскурину распутывать самые сложные и опасные дела. На этот раз ситуация осложняется: самому Проскурину приходится уйти из МУРа и перебраться в другой город. Однако напоследок ему удается организовать в МВД специальный аналитический отдел, в который принимают главных героинь. Тем временем в Кисловодске происходит страшное убийство: кто-то натравливает на партийного работника его собственных собак.

Series rating

0.0
Rate 5 votes
6.7 IMDb
Write review
"Shifr 4" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 March 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 March 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 April 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 April 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 April 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
26 April 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
3 May 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
10 May 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more