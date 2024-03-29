В 1-м сезоне сериала «Шифр 4» в центре событий вновь оказывается четверка подруг, служивших в годы войны в Главном разведывательном управлении СССР. Пользуясь своим прошлым опытом, они помогают следователю Проскурину распутывать самые сложные и опасные дела. На этот раз ситуация осложняется: самому Проскурину приходится уйти из МУРа и перебраться в другой город. Однако напоследок ему удается организовать в МВД специальный аналитический отдел, в который принимают главных героинь. Тем временем в Кисловодске происходит страшное убийство: кто-то натравливает на партийного работника его собственных собак.